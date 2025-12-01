島原鉄道は、鉄道と路線バスの運賃を来年4月から値上げするため、12月1日付けで九州運輸局に認可申請を行いました 鉄道は19年ぶり。 路線バスは28年ぶりの運賃改定となります。 島原鉄道によりますと、来年4月1日から値上げされるのは、鉄道と路線バスの初乗り運賃や定期運賃です。 初乗り運賃は鉄道、バスともに現行の150円から30円引き上げ「180円」に。 主要区間は最大で、鉄道は310円、路線バスは300円、値上げ