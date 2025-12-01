北陸新幹線＝福井市内北陸新幹線敦賀（福井県）―新大阪延伸ルートを巡り、日本維新の会の前原誠司顧問は1日、計画再検討のための議論のたたき台として、8パターンの案を用意したと明らかにした。前原氏は維新内のプロジェクトチーム（PT）の座長。2日に開く党の会合で了承を得て、自民党との協議に入りたい考えだ。京都市内で記者団の取材に答えた。8案の詳細は明らかにしなかったが、現行の「小浜京都ルート」も含むとした。