「無印良品」を展開する良品計画は、アスクルへのサイバー攻撃の影響を受けて停止していたネットストアでの受注や出荷を、1日から一部再開したと発表しました。大型家具や産地直送の商品などから再開し、12月中旬にはすべての商品の受注・出荷の再開を予定しているということです。無印良品のネットストアは、アスクルの物流子会社のサービスを利用していたため、アスクルがサイバー攻撃を受けた10月19日から1か月以上、受注・出荷