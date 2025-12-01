■これまでのあらすじ“都合のいい子”をやめて渡米した凜。孤独を抱える母を訪ねた伯母は、「母親なのに、どうしてそんなに娘に無関心なの？」と問いかける。母は、完璧な娘より“そうじゃない”息子を気にかけていただけ――差別ではないと否定するが、姉と娘を重ねて見てしまう自分に戸惑う。そんな母に、伯母は自身の過去を語る。幼い頃、母から「可愛げがないんだから学歴だけは」と言われ続け、恋を怖れ、いつしか“ひとり”