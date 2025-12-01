「ラブライブ！サンシャイン！！」の「Aqours（アクア）」のメンバーで、声優、女優、モデルと幅広く活動する小宮有紗（31）が1日、X（旧ツイッター）を更新。所属事務所との契約満了にともない退社したことを報告した。小宮は「このたび、2025年11月30日をもちまして契約満了となり約17年間お世話になりました（株）ボックスコーポレーションを退所致しました」と報告。「社長をはじめとした事務所の方々には、中学生のまだ何も