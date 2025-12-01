神戸で大正期に創業し、創業から100年を超えた老舗の焙煎所が、伝統を重んじながら、時代に即した取り組みを行っている。エキストラ珈琲（神戸市兵庫区）は1923（大正12）年、珈琲と紅茶の専門卸として開業。生豆の状態で仕入れ、焙煎して卸売りをするというロースターを神戸で初めて手がけたという。現在は、同社専務取締役の浜田裕仁さんが三代目焙煎士として店に立つ。エキストラ珈琲（神戸市兵庫区）、専務取締役の浜田裕