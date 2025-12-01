シングルマザーとして働き詰めで娘たちを育ててくれた母が病に倒れ、帰らぬ人に。母が遺した財産を巡り、なぜか夫の実家が口を出してくる事態に。悲しみに暮れる妻に対し、義母の呆れた言い分とは…?亡き母が遺した財産を狙う義実家にイラッ主人公の美来は、中学生の時に父を亡くし、シングルマザーの母に育てられました。そんな母が病に倒れ、妹が看病をしてくれていたが、ついに帰らぬ人に。そんなある日、妹から電話が来る。母