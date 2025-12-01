１１月２０日、天津市内の小学校で演目を披露する京劇役者。（天津＝新華社配信）【新華社天津12月1日】中国天津市の河西区文化館はこのほど、天津京劇院の芸術家らを招き、代表的な演目を携えて小学校を訪問した。芸術家らは児童や教職員に、京劇の独特な芸術的魅力を披露した。天津京劇院の焦鵬飛（しょう・ほうひ）副院長は、文化的な交流を通じて、より多くの児童が伝統演劇に親しみ、梨園芸術が新たな時代に力強い活力を