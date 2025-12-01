タレントのベッキー（41）が1日、東京・ラフォーレ原宿で5年ぶり個展『クリスマスリリース』の取材会を開催した。【写真】大きなクリスマスツリーも！作品をお披露目したベッキー同展は、ベッキーが夢だったというラフォーレ原宿で開催され、入場無料でクリスマスをテーマにしたアートなど、これまで描いてきた作品を全90点展示。28日まで開催される。今年を振り返ってもらうと「お仕事が増えた気がしていて。やっぱりバラエ