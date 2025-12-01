£Ä£å£Î£Á¡¢µð¿Í¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿»°¾åÊþÌé»á¤¬¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î£Å£Î£Å£Ï£Ó¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±»á¤Ï¥×¥íÆþ¤êÁ°¤ËÆ±ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢£²£°£±£²¡¢£±£³Ç¯¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÏ¢ÇÆ¤È¡¢£±£²Ç¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ÅÁãÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿»°¾å»á¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö£²£°£±£³Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î¥Á¡¼¥àÉüµ¢¤ò¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·