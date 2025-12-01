２００４年頃に「ヒロシです…」の自虐ネタで大ブレイクした、お笑い芸人のヒロシ（５３）が近影を公開した。１日までにインスタグラムで「ＡＫＩＮＡさんとは、２０年前くらいにラジオを５年間やってて。久しぶりに一緒に人前にでたよ。変わらぬ人の良さで、面白い人だよ」と説明し、タレント・ビビる大木の妻で、元「Ｆｏｌｄｅｒ５」の歌手・ＡＫＩＮＡとの２ショットを掲載。「１２／１８に、またご一緒します。一夜限りの