日本陸連による次世代育成プログラム「ダイヤモンドアスリート」の認定式が1日、都内で行われた。女子中長距離のドルーリー朱瑛里（津山高）は第12期ダイヤモンドアスリートの認定を受け、壇上であいさつ。「これまでの私は順調にいくことばかりではない競技人生でした。その中で挑戦し続けることや自分自身と向き合い続けることを大事に競技をつづけてきて、今この場にいます」と声を震わせながら語った。U20アジア選手権