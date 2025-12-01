米株価指数先物時間外取引軟調、ビットコイン急落など受けて 東京時間15:42現在 ダウ平均先物DEC 25月限47502.00（-241.00-0.50%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6811.00（-48.50-0.71%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限25254.00（-228.00-0.89%） ＊ビットコイン（ドル）（NY時間01:43）（日本時間15:43） 86207.44（-4969.05 -5.45%） 高91343.00安85626.75 円建参考値 1341万5602円（-773284 -5.45%）