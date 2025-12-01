「DAC-V1」(シルバー) zionoteは、香港NeutronHiFiブランドの新製品として、適応型ラウドネス補正を搭載したポータブルDACアンプ「DAC-V1」を発売した。直販価格は27,800円。シルバーとアイアングレーの2色を用意する。 最大PCM 384kHz/32bit、DSD 256までのオーディオ信号をサポートする、ポータブルタイプのUSB-DAC。DACチップはES9219Q。USB Type Cポートで、PCやMac、