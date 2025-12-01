ドル円１５５．６５近辺、ユーロドル１．１５９５近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は155.65近辺、ユーロドルは1.1595近辺での推移。株安やビットコイン急落などリスク回避の動きを受けて、円高とドル高の圧力を受けている。 ドル円にとっては植田日銀総裁の一連の発言を受けて、市場での１２月利上げ観測が高まったことも売り圧力となった。早朝の156.24付近を高値に、午後には155.40付近まで下押し