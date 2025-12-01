１１月３０日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、一橋治済が仕込んだ毒饅頭が猛威を振るい、ついに大崎（映美くらら）も命を落とす。この毒饅頭配りにネットも反応した。この日の「べらぼう」では、歌舞伎役者たちが町を練り歩く「曽我祭り」が行われる。この祭りに一橋治済（生田斗真）を呼び出し、浄瑠璃小屋で暗殺をたくらんでいた松平定信（井上祐貴）率いる治済“被害者の会”の面々。だが