「ボートピア岡部カップ」（２日開幕、戸田）坂口周（４７）＝三重・８３期・Ａ１＝が前節で島田賢人（埼玉）が優勝した４０号機を獲得した。１日のスタート特訓後は「今節から温水パイプが付いた影響なのか重さがあるし、スタートがしづらいです」と首を傾げていたが、「みんな同じ感じかな」と悲観はしていなかった。１１月の周年では丸野一樹（滋賀）が優出３着と実績は確かなエンジン。「気温が下がってどうなるかですね