楽天モバイルパーク宮城＝仙台市宮城野区楽天は1日、本拠地「楽天モバイルパーク宮城」の名称を来年1月1日付で「楽天モバイル最強パーク宮城」に変更すると発表した。親会社の楽天グループの命名権契約更新に伴うもので、期間は2028年末までの3年間。楽天モバイルは携帯電話事業を手がける楽天グループ子会社で、「最強プラン」と称する料金プランを展開している。