中国の自動車メーカーBYDは、日本に初めて投入するプラグインハイブリッド車（＝PHV）を398万円から販売すると発表しました。価格を抑え、日本市場でのシェア拡大を狙います。【映像】PHV車の全体像（外観、エンジンルームなど）自動車大手のBYDは、日本でこれまでEV4車種を投入しています。一方で充電設備への不安もあり販売が伸び悩む現状などから、ガソリンエンジンとモーターを搭載し外部からの充電もできるPHVを投入しま