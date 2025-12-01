11月30日、日本発のグローバルグループ「&TEAM」が都内で、韓国デビュー以降では初となるファンショーケースを開催。初出場となる紅白歌合戦への意気込みを語った。【映像】「&TEAM」ファンショーケースの様子（実際の映像）2022年12月に日本でデビューし、2025年4月に3rdシングルでミリオン達成。そして10月に1stミニアルバムをリリースし韓国デビューを果たすと、発売初日に113万枚、発売1週間で合計122万2022枚を突