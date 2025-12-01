きょう昼すぎ、東京・品川区の住宅が全焼する火事があり、住人とみられる90代の男性が死亡しました。「西品川の住宅街で火災です。煙が上がっています」きょう午後0時30分すぎ、東京・品川区西品川の2階建て住宅で「家から煙がでている」と119番通報がありました。警視庁と東京消防庁によりますと、ポンプ車など30台が出動し、火はおよそ2時間半後にほぼ消し止められましたが、木造2階建ての住宅およそ250平方メートルが全焼しまし