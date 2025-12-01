11月30日、日本経済新聞社とテレビ東京が11月28日〜30日におこなった最新世論調査の結果が報じられた。それによると、高市早苗内閣の支持率は75％で10月の前回調査の74％からほぼ横ばいで、内閣を「支持しない」は18％にとどまった。2025年10月の内閣発足から、2カ月連続して7割台の内閣支持率を維持している。「自民党内ではこの支持率を『高止まり』と表現して、しばらく続くと見ています。この世論調査では、11月7日の衆