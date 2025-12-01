1日15時45分、TOPIX先物期近2025年12月限は前週末清算値比46.5ポイント安の3333ポイントで取引を終えた。出来高は4万7464枚だった。この日のTOPIXの現物終値3338.33ポイントに対しては5.33ポイント安。 株探ニュース