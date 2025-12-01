1日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前週末清算値比440ポイント安の2万9950ポイントで取引を終えた。出来高は2710枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万12.29ポイントに対しては62.29ポイント安。 株探ニュース