1日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年12月限は前週末清算値比16ポイント安の676ポイントで取引を終えた。出来高は3785枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値683.44ポイントに対しては7.44ポイント安。 株探ニュース