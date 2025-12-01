1日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年12月限は前週末清算値比21ポイント安の2003.5ポイントで取引を終えた。出来高は495枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1995.68ポイントに対しては7.82ポイント高。 株探ニュース