女優の奥貫薫が1日、自身のインスタグラムを更新。11月22日に55歳の誕生日を迎え“特別な場所”でお祝いしてもらったことを報告した。奥貫は「今年の誕生日は劇場リハーサルの日で、舞台の上でお祝いをしてもらいました。思いがけない演出に、うれしびっくり」とつづり、出演する舞台「飛び立つ前に」の劇場リハーサル中に、舞台セットの上でお祝いして貰った“誕生日ショット”を披露した。続けて「家族の物語を共に創り上