プロ野球・巨人の又木鉄平投手が1日、狛江市内の小学校を訪問しました。6年生104人とキャリア教育として質疑応答を行ったり、実際に目の前でキャッチボールしたりするなど、約1時間交流を行いました。質疑応答では「巨人以外で行きたいチームは？」「投げる球種は？」「体を大きくする方法は？」など、様々な質問が飛びました。息抜きの時間に「YouTubeを見ている」という話には、共感する児童も多く、「がーどまん」を見ていると