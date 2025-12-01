女優の吉岡里帆（32歳）が、11月30日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。先日行われたイルミネーション点灯式で「真っ白が着たい！と思って白のドレスを選んだ」と語った。リスナーから、吉岡里帆が先日東京・KITTEで行われた「WHITE KITTE 点灯式」で真っ白なドレスを着ていた姿を賞賛するメールが寄せられ、吉岡は「クリスマスツリーがすごく雪が舞って綺麗なイルミネーションだったのもあって。