立憲民主党の安住淳幹事長は1日、自民党と日本維新の会による衆院議員定数削減を巡る合意について「そもそもなぜ1割削減なのか、説明を聞かせてほしい。公明党や他の野党と相談しながら対応する」と記者団に述べた。