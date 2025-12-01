（CNN）オーストラリア・ニューサウスウェールズ州警察によると、4人の男が「悪魔崇拝的な児童性的虐待物に関わる国際集団」への関与の疑いで逮捕された。警察は被害者の身元確認を進めている。性犯罪対策班のトップ、ジェーン・ドハティ警視は、4人の男が、乳児から12歳までの子どものほか動物を描いた「忌まわしい」コンテンツを国際的なネットワークと共有した疑いがあると述べた。ドハティ氏は1日、「警察は法廷で、この国際的