イラン出身のタレント、サヘル・ローズ（40）が1日、X（旧ツイッター）を更新。国同士の対立に思いをつづった。ローズは「国同士の対立が強まると、その緊張は知らないうちに私たちの心にも、影を落としていくように感じます」と切り出し、「日常の会話、働く場、そしてエンターテインメントの世界にまで、影響が及んでいきます」と言及。「表現が萎縮したり、言葉が慎重になりすぎたり、本来自由であるはずの文化が、どこか息苦し