今年を代表する言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選2025T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のトップテンと年間大賞が1日、発表された。選考委員を務めた女優室井滋は「今年はもうちょっと華やかな言葉がね、出てくるかなと期待しておりましたけれども、なかなかそんなふうにはなりませんでした」と振り返り、「ひとえに私たち国民の生活がちょっと苦しかったり、物価だとかそういうこともある中で、羽目を外した言葉はなかなか