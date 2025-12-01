台風27号(コト)は、12月1日(月)午後3時に南シナで熱帯低気圧に変わりました。台風27号熱帯低気圧に変わりました台風27号(コト)は、11月25日(火)午後9時にスル海(フィリピン近海)で発生しました。その後、台風27号は西よりに進み、今日12月1日(月)午後3時に、南シナ海で熱帯低気圧に変わりました。なお、この台風による日本への直接的な影響はありませんでした。