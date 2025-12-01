3日〜4日にかけて、上空にはこの時季としては強い寒気が流れ込むため、近畿地方の北部では雪が降りやすくなるでしょう。大阪市や京都市の周辺など中部と南部の平地でも、雪の降る所がある見込みです。3日〜4日マークにはなくても雪の降る所がありそう近畿地方では、明日2日の日中は晴れ間が広がりますが、夜は雨の降る所があるでしょう。明後日3日〜4日にかけては、冬型の気圧配置になるため、北部では断続的に雪や雨が降る見込