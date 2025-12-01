「最近、キャバクラがつまらない」インバウンド需要は順調で、JNTO（日本政府観光局）によると、10月の訪日外客数は約390万人となり、前年同月比では17.6％増加した。これは10月としては過去最高を更新している。外国人観光客が増加し、街も賑わいを見せているが、一方で「夜の店」はその限りではないようだ。東京商工リサーチによると、’25年１〜８月の「バー、キャバレー、ナイトクラブ」の倒産は58件となり、高止まりの水準に