１１月１９日、木立の中で一休みする美生。（成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都12月1日】中国四川省雅安市の中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、米国生まれのパンダ「美生（メイション）」が一息ついていた。