2026年のバレンタイン限定コレクションとなる「ムーミン × メリーチョコレート」が登場。「ムーミン」のキャラクターたちの様々な表情やのんびりとしたしぐさに癒される、こだわりのチョコレートが2026年のバレンタインを彩ります☆ メリーチョコレートカムパニー「ムーミン × メリーチョコレート」  予約受付：2025年12月23日（火）よりメリーチョコレート公式オンラインショップで予約開始（2026年1月中旬より