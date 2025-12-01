大腸がんを手術したタレントの歩りえこが１日までに、「大腸がん手術したら、医療費326万円だった話（※国保などあるので実際に払ったのはまた別)」と入院費用を公表した。 【写真】スッピンでも驚異の美しさ！入院中の歩えりこ 歩は退院後に領収書をチェックしたところ「医療費のフルスペック版（１０割）が326万円て、高級車？？？」とつづった。詳細は手術費が106万200円麻酔料が14万1440円病理診断が5200円各種検査が1万