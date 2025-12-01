ファジアーノ岡山 サッカー明治安田J1リーグ第37節、ファジアーノ岡山は浦和とのホーム最終戦に臨みました。 ホームゲーム全試合でチケットが完売したJ1初挑戦の今季。11月30日のホーム最終戦は、その中でも最多となる1万5623人が見守りました。 前節にJ1残留を決めたファジアーノは、今季限りでの現役引退を発表したゴールキーパー・金山がス