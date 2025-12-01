学校給食に携わる卸、メーカーの会合に出席した。卸の担当者によると、この10年ほどの間にアレルゲン食材を排し中国産原料を避けるのが当たり前になったという。減塩を訴求する商品も目立ち、ひと昔前と比べニーズが様変わりした感を受ける。▼卸からの要望で目立ったのが、容量に関するものだ。少子化で1クラス当たりの人数が減り少量入りの商品も増えたが、大量に使う給食センターではそのつど袋から出す手間がかかり煩わしい。