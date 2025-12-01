自治労連は1日、公務員らを対象に実施したカスタマーハラスメント（カスハラ）に関するアンケート結果を公表した。約7万1千人から回答があり、職場で一度でもカスハラを受けたことがあると答えたのは47.6％。被害を受けた人の43.7％が健康状態に影響があった。