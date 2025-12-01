日本一を喜ぶスタンドのソフトバンクファン＝10月、甲子園笹川スポーツ財団は1日、成人のスポーツ観戦に関する昨年の調査結果を発表し、競技場などで現地観戦した種目はプロ野球が12.1％で最も高かった。サッカーJリーグが4.4％、高校野球が3.5％、バスケットボールBリーグが2.0％だった。テレビ視聴はプロ野球が47.4％で最高。サッカー男女の日本代表戦、高校野球、米大リーグ、マラソンと駅伝が続いた。インターネット観戦し