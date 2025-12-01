契約更改交渉を終え、取材に応じる阪神・湯浅＝1日、兵庫県西宮市国指定の難病「胸椎黄色靱帯骨化症」から復帰した阪神の湯浅京己投手が1日、2300万円増の年俸6千万円で契約更改し「成績は満足できるものではなかったが、来年につながるシーズンだった」とうなずいた。昨夏に手術を受け、ことし4月に2季ぶりの登板を果たした。今季は40試合で4勝4敗22ホールド、防御率2.52。「もっとチームの力になって恩返しできるように」と