ミカン狩りを楽しむ認定こども園の園児＝1日午前、福島県広野町東北地方としては温暖な気候を生かし、町のシンボルとしてミカンを栽培している福島県広野町で1日、地元の認定こども園の園児約50人がミカン狩りを楽しんだ。暖かい日差しの下、太平洋を望む高台の町営ミカン畑で大きな実を採った新田結唯ちゃん（4）は「甘くておいしい。ママとパパと一緒に食べたい」と話した。県の沿岸部、浜通りの中部に位置する広野町は、198