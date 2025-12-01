今年を代表する言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選2025T＆D保険グループ新語・流行語大賞」の表彰式が1日、都内で行われ、「オールドメディア」がトップ10に入った。このところ、選挙の度に「影響力があるのはSNS。新聞・テレビは今や不要のオールドメディア」との論調が頻出するようになった。一方、SNSでバズれば当選することもある現代、切り抜き動画や短時間で一方的な意見だけを流す方法は無秩序なのではないか、という声も