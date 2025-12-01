地方自治体などの公務員のうち、カスタマーハラスメントいわゆる「カスハラ」を受けたことがあるという人がおよそ半数にのぼることが労働組合のアンケートでわかりました。ことし3月までの半年間で、地方自治体などで働く公務員7万人以上が回答した調査によりますと、職場で一度でも、カスタマーハラスメントを受けたことがあると答えた人が、47.6％と半数近くにのぼりました。カスハラを受けたという人のうち、健康状態に影響があ