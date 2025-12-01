12月1日も山形県山形市でクマの目撃が続いています。同じような時間帯に別の場所でクマが目撃されました。 【写真を見る】吉原の保育園そば、漆山駅近くなどにクマきょうも目撃続く（山形市） ○12月1日（月曜）午後2時05分頃漆山地内の農地にてクマ1頭を目撃 ○12月1日（月曜）午後2時00分頃吉原三丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃 市や警察は、付近にクマがいる可能性があるとして警戒、さらに広報車などを出して注意