堺市から生活保護費約７６４万円をだまし取った疑いで、６５歳の男が逮捕されました。１２月１日に詐欺の疑いで逮捕されたのは、堺市北区の自営業・桜田利昭容疑者（６５）です。警察によると桜田容疑者は、２０１８年１２月から去年５月にかけ、建設会社で勤務し給料を受け取っていたにもかかわらず、収入申告書に就労収入がない旨の虚偽の記載を行い、堺市から生活保護費約７６４万円をだましとった疑いがもたれています。