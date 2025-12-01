日本陸連は１日、ダイヤモンドアスリート第１２期の認定式・修了式などを都内で行い、女子中長距離のドルーリー朱瑛里（津山高）、男子１１０メートル障害の古賀ジェレミー（東京高）、男子３０００メートル障害の永原颯磨（順大）らが出席。ドルーリーは「これまでの私は、決して順調にいくことばかりではなかった競技人生でした。でもその中で挑戦し続けること、自分自身と向き合い続けることを大事にここまで競技を続けてきて